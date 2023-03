Ancora un pareggio per il Latina, che nella giornata odierna impatta per 0-0 contro la Turris allo stadio Francioni.

La prima palla gol del match è ad opera della Turris. Longo difende bene la palla in area di rigore, prima di scaricare un tentativo verso la porta, ma è bravo Tonti a chiudere lo specchio. Ci pensa poi Cortinovis a spazzare via la sfera per lo scampato pericolo del Latina.

Il Latina però è in partita e risponde presente al 23'. Grande recupero di palla di Carissoni sulla fascia sinistra, con il numero 24 che riesce anche a mettere un pallone invitante al centro dell'area di rigore. La sfera arriva sui piedi di Rosseti che di prima intenzione scarica un sinistro verso la porta di Fasolino, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

Non ci sono altre emozioni nel corso della prima frazione di gioco. Nella ripresa la Turris opera subito due cambi, con Frascatore e l'ex nerazzurro Ercolano a subentrare al posto di Rizzo e Boccia.

È proprio Ercolano a rendersi subito pericoloso con un destro al volo che termina di poco alto sopra la traversa.

Ribattono colpo su colpo i nerazzurri, con un'altra giocata pericolosa di Rosseti che in spaccata mette la palla di poco alta a pochi passi da Fasolino.

Il primo cambio di Daniele Bedetti è invece Belloni che rileva Rosseti al 60'. Una buona prova del numero 11 al ritorno da titolare dopo diverso tempo. L'attaccante argentino entra subito nel vivo del gioco con due pericolosi colpi di testa che impegnano il portiere dei corallini.

Altri due cambi per la squadra nerazzurra: entrano Pellegrino e Barberini al posto di Furlan e Riccardi.

Belloni continua a farsi sentire nell'area avversaria, ma la sua ultima conclusione non riesce a centrare lo specchio della porta.

In pieno recupero è la Turris a rendersi pericolosissima, con una girata da dentro l'area di rigore neutralizzata da un miracolo di Tonti. È l'ultima emozione di un match vissuto con tanta tensione da entrambe le squadre, vista l'importanza dei punti in palio per la classifica di campionato.

Non c'è tempo di riposare però, perché mercoledì al Francioni arriva il Potenza per il turno infrasettimanale.

Latina-Turris 0-0

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Sannipoli, Rosseti (60' Belloni), De Santis, Carissoni, Esposito, Fabrizi, Riccardi (67' Pellegrino), Cortinovis, Furlan (67' Barberini). A disp.: Cardinali, Giannini, Di Mino, Bezziccheri, Celli, Peschetola, Nori, Calabrese, Gallo. All.: Bedetti

Turris: Fasolino, Acquadro (59' Schirò), Boccia (46' Ercolano), Rizzo (46' Frascatore), Di Nunzio, Miceli, Contessa (87' Haoudi), Zampa, Franco, Guida, Longo (59' Maniero). A disp.: Antolini, Perina, Finardi, Maldonado, Vitiello, Giannone, Di Franco, Taugourdeau, D'Alessandro. All.: Fontana

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia, 1° Assistente Markiyan Voytyuk di Ancona, 2° Assistenre Giuseppe Luca Lisi di Firenze, 4° Uomo Stefania Menicucci di Lanciano

Ammoniti: 15' Di Nunzio (T), 22' Fabrizi (L), 26' Zampa (T), 80' Maniero (T), 83' Contessa (T)

Angoli: 3-2

Recupero: 2', 4'

Note: 1231 484 abbonati e 93 ospiti