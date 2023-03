47'st - Cambi Potenza: dentro Alagna e Steffe, fuori Caturano e Laribi

45'st - Tre minuti di recupero

38'st - Cambio Potenza: dentro Legittimo, fuori Murano

34'st - Cambio Latina: dentro Celli, fuori Esposito

29'st - Botta di Riccardi da 25 metri: palla tesa su cui vola Gasparini

26'st - Ammonito Armini

23'st - Ennesimo cross del match di Furlan, Fabrizi non ci arriva di testa, sul secondo palo è in ritardo Carissoni che tiene la palla in gioco e di testa alimenta l'azione per Barberini: conclusione ciccata dal limite

19'st - Cambio Latina: fuori Rosseti, dentro Fabrizi

18'st - Cambio per il Potenza: fuori Logoluso, dentro Del Pinto

11'st- Dentro Ganz fuori Peschetola per il Latina

10'st - Ammonito Gyanfa

1'st - Doppio cambio per il Latina: dentro De Santis e Riccardi per Calabrese e Pellegrino. Per il Potenza dentro Del Sole, fuori Volpe

Finisce il primo tempo, dopo un inizio difficile il Latina avrebbe sicuramente meritato il vantaggio

43'pt - Pellegrino è dappertutto: doppio tentativo dalla distanza del baby, in qualche modo ancora si salva la difesa dei rossoblu in affanno

42'pt - Ancora Latina: cross da destra di Rosseti, Peschetola devia con un ginocchio, miracolo di Gasparini

41'pt - Porta del Potenza che sembra stregata. Ancora incredibile il gol divorato dal Latina: angolo di Furlan, mischia in area con Calabrese che a due passi dal palo non trova la porta, complice l'ìncredibile deviazione di un difensore

38'pt - Incredibile Latina, sfortunatissimo: cross di Carissoni, spaccata di Pellegrino in area. Palla sulla traversa che poi rimbalza sulla linea ed esce. Spazza la difesa

36'pt - Enorme occasione per il Latina: angolo di Peschetola per Calabrese che aggancia e di punta anticipa il marcatore: miracolo di Gasparini che la toglie da sotto la traversa

29'pt - Cross di Peschetola per Furlan che però non riesce a mettere in porta

22'pt - Pellegrino per Furlan: cross bellissimo che taglia tutta l'area, sul secondo palo Carissoni in spaccata non ci arriva per un millimetro

20'pt - Ecco il Latina. Cross di Carissoni da destra che mette in apprensione la difesa. Dall'altra parte contro cross di Furlan per Rosseti che commette fallo su un difensore in area

15'st - Grossa occasione per il Potenza. Imbucata a destra per Murano che va via a Calabrese e poi mette al centro per Caturano che non aggancia per questione di millimetri in area piccola

10'pt - Cross di Gyamfi, testa di Murano tra le braccia di Tonti

4'pt - Tiro di Talia deviato con la schiena da Calabrese. Due angoli consecutivi per il Potenza

1'pt - Cinque cambi rispetto alla squadra titolare con la Turris domenica. Non ci sono i tifosi in Curva Nord per la protesta contro l'orario di gioco in un giorno lavorativo

LATINA - POTENZA 0-0

Latina: Tonti; Calabrese, Cortinovis, Esposito And.; Furlan, Barberini, Amadio, Pallegrino, Carissoni; Peschetola, Rosseti. A disposizione: Cardinali, Giannini, Esposito Ant., Sannipoli, Belloni, Ganz, De Santis, Di Mino, Bezziccheri, Celli, Fabrizi, Riccardi, Gallo. All. Di Donato

Potenza: Gasparini; Girasole, Rocchi, Armini; Volpe, Logoluso, Laaribi, Talia, Gyamfi; Caturano, Murano; A disp: Alastra, Legittimo, Polito, Sbraga, Cittadino, Del Pinto, Riccardi, Steffè, Alagna, Del Sole, Di Grazia, Schimmenti; All. Raffaele

Arbitro: Matteo Centi della sezione di Terni; Ass: Festa-Grasso; 4º uomo: Coppola