48'st - Il direttore di gara decreta la fine proprio su una ripartenza tre contro due del Latina: finisce 2-2

45'st - Saranno tre i minuti di recupero

41'st - Dentro Belloni per Ganz

35'st - Gol annullato a Calabrese che aveva girato in area di rigore nell'angolino. Era in fuorigioco

30'st - Doppio cambio Latina: dentro Barberini e Furlan per Di Livio e Carissoni

30'st - Grande cross di Ganz per Fabrizi che in tuffo viene anticipato da Branduani

25'st - Tiro in area ciccato da Ganz, Golemic nel tentativo di appoggiare al suo portiere lo spiazza per il più clamoroso degli autogol

25'st - GOOOOOOOOOL DEL LATINA

22'st - Doccia gelida al Francioni. Calapai fa fuori Calabrese a sinistra poi appoggia per Carraro che di piatto la piazza nell'angolo. Tardiva la chiusura di Di Livio

22'st - GOL CROTONE CON CARRARO

18'st - Un gol pazzesco di Riccardi che prende palla a 20 metri e la insacca sotto l'incrocio dei pali

18'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LATINAAAAAAAAAAAAA CON ALESSIO RICCARDI

16'st - Doppio cambio Crotone: dentro Carraro e Chiricò (altro ex) per Petriccione e Tribuzzi

9'st - Risposta del Latina con appoggio errato di Gigliotti per Branduani, si avventa Ganz che anticipa il portiere ma non riesce a centrare la porta quasi all'altezza della linea di fondo

5'st - EUROGOL di Mattia Vitale. Prende palla e da 30 metri spara una rasoiata pazzesca che si insacca alla destra di Tonti

4'st - Occasione Crotone. Tiro di D'Errico, muro decisivo di De Santis

1'st - Subito cambio: dentro Riccardi, fuori Pellegrino

48'pt - Grande chance per il Latina in ripartenza due contro uno. Rosseti per Ganz, ma la palla è imprecisa

45'pt - Cinque i minuti di recupero

38'pt - Giallo anche per Calabrese

35'pt- Ripartenza micidiale del Latina. Rosseti fa una gran cosa in mezzo al campo, apre per Sannipoli che crossa immediatamente per Ganz: mezza rovesciata in area con la palla strozzata con il destro. Enorma chance per i nerazzurri

34'pt - Ammonito Petriccione per fallo su Di Livio

30'pt - Risposta Latina. Punizione da 25 metri di Rosseti, leggermente defilata sulla destra. Palla alta di poco

24'pt - Tribbuzzi, l'ex: cross perfetto da destra per Gomez che gira di testa di un soffio alla destra di Tonti

21'pt - Occasione per il Latina su cross dalla sinistra la palla arriva in qualche modo a Rosseti che non trova il tempo di tirare. Sulla respinta Sannipoli spara altissimo

17'pt - Fallo di Pellegrino su D'Errico, ammonito il giovane nerazuzrro

4'pt - Gioco fermo da 3 minuti per un incidente inusuale. La palla è finita sulla bandierina del guardalinee spezzandola a metà

1'pt - Inizio al Francioni. Perfetta palla di Petriccione per Gomez che incorna e prende il palo. L'attaccante era in fuorigioco

La 34esima giornata del campionato di Serie C va in scena al Francioni con Latina - Crotone. I nerazzurri vogliono la seconda vittoria consecutiva per corroborare la posizione in zona playoff. I calabresi sono già matematicamente secondi

Latina - Crotone 2-2 25'st Vitale; 18'st Riccardi; 22'st Carraro, 25'st aut. Golemic

Latina (3-5-2)

Tonti; De Santis, Esposito And., Calabrese; Sannipoli, Di Livio, Amadio, Pellegrino, Carissoni; Ganz, Rosseti. A disp.: Cardinali, Giannini, Belloni, Barberini, Celli, Peschetola, Bordin, Fabrizi, Riccardi, Gallo, Cortinovis, Furlan. All.: Di Donato.

Crotone (4-2-3-1)

Branduani; Calapai, Golemic, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D'Errico, D'Ursi; Gomez. A disp.: Dini, Lucano, Bove, Cernigoi, Carraro, Crialese, Chiricò, Spaltro, Ranieri, Pannitteri. All.: Zauli.

Arbitro: Gemelli di Messina

Assistenti: Sicurello di Seregno e Scardovi di Imola

Quarto ufficiale: Giordano di Grosseto