IL TABELLINO Monopoli-Latina 3-1 Monopoli: Vettorel, Bizzotto, Rolando (88' Piarulli), Mulè, Radicchio (65' Dibenedetto), De Risio, Bussaglia, Fella, Vassallo (69' Hamlili), Manzari, Viteritti. A disp.: Pisseri, Pinto, Falbo, Fornasier, Piccinni, Simone, Drudi, De Santis, De Vietro. All.: Ferrari Latina: Tonti, Amadio, Di Livio (81' Belloni), Ganz, Rosseti (61' Fabrizi), Carissoni, Calabrese, Esposito, Riccardi, Cortinovis (64' Sannipoli), Furlan (80' Gallo). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, De Santis, Barberini, Bezziccheri, Celli, Nori. All.: Di Donato Arbitro: Roberto Lovison di Padova, 1° Assistente Glauco Zanellati di Seregno, 2° Assistente Manuel Marchese di Pavia, 4° Uomo Guido Verrocchi di Sulmona Reti: 5' Manzari (M, rig.), 49' pt. Ganz (L, rig.), 60' Manzari (M), 76' Manzari (M) Note: 29' Mulè (M), 33' Manzari (M), 44' Di Livio (L), 49' pt. Bizzotto (M), 63' Viteritti (M)Angoli: 2-7. Recupero: 2', 5'Note: Spettatori: 1287 di cui 816 abbonati e 45 ospiti

Il Latina stecca l'ennesimo esame di maturità stagionale, ma stavolta a Monopoli i nerazzurri devono davvero mangiarsi le mani per un'occasione enorme sprecata a causa di alcuni errori pagati a caro prezzo. In terra pugliese è stata partita bella e vivace, decisa dalla tripletta di uno scatenato Manzari

