Ci sono sconfitte che lasciano l'amaro in bocca ma che, a 90' dal termine della stagione regolare, tengono comunque in piedi il discorso play off. Quella di Cerignola, maturata a 4' dal novantesimo, brucia e non poco nell'animo dei giocatori del Latina, meritevoli di ben altro risultato, ma nonostante questo le speranze nerazzurre di poter arrivare a giocare la seconda e decisiva fase di questo campionato, sono ancora intatte. Il Latina è appaiato all'ottavo posto, con 46 punti, a Giugliano e Virtus Francavilla, con un punto di vantaggio su Taranto, Potenza e Juve Stabia. La sfida interna di domenica prossima al "Francioni" contro la Fidelis Andria, sarà di quelle da cuori forti, perché anche i pugliesi si giocheranno molto nei novanta minuti in terra pontina.

Cerignola-Latina2-1

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini, Ligi; Coccia (17'st D'Ausilio), Langella, Capomaggio, Sainz-Maza (33'st Tascone), Russo (40'st Samele); Malcore (33'st Achik), Montini (17'st D'Andrea). A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Mengani, Righetti, Giofrè. All.: Pazienza.

Latina 1932 (3-5-2): Tonti; De Santis, Celli, Calabrese (24'st Ganz); Carissoni, Di Livio, Amadio, Barberini (10'st Riccardi), Furlan (10'st Sannipoli); Belloni (10'st Peschetola), Fabrizi (39'st Rosseti). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Bizziccjheri, Nori, Riccardi, Gallo, Cortinovis. All.: Di Donato.

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Paggiola di Legnago e Marchese di Napoli. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia

Reti: 43'pt Langella, 26'st Fabrizi, 42' Achik,

Note: espulso al 41'st Celli per doppia ammonizione. Ammoniti: Capomaggio. Angoli 4-2 per il Cerignola. Spettatori 1653 con rappresentanza ospite. Recuperi: pt 1', st 4'.