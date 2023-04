Finisce al Francioni dopo novanta minuti bellissimi. Il Latina ha dominato meritando il successo. I pontini tornano ai playoff da ottavi in classifica del girone C dopo dieci anni dall'ultima volta, quando centrarono il grande salto in Serie B. Festa grande allo stadio di Latina. L'avversario domenica prossima sarà il Monopoli.

49'st - Rigore clamoroso non assegnato al Latina, fallo su Di Livio che davanti alla porta salta un uomo che lo stende in area di rigore. L'arbitro fa proseguire anche stavolta

47'st - Clamorosa occasione per l'Andria. Mischia in area, Ekuban non inquadra la porta dopo una mischia

45'st - Sono cinque i minuti di recupero al Francioni. Quasi tremila i paganti oggi allo stadio di piazzale Serratore

42'st - Triplo cambio del Latina. Fuori Sannipoli, Fabrizi e Ganz, dentro Calabrese, Belloni e Peschetola

40'st - Tiro di Delvino, para Tonti in due tempi

32'st - Altra bellissima azione del Latina che sfocia da destra a sinistra. Sannipoli mette al centro ma Savini è attento

29'st - Fuori Carissoni con un'ovazione del Francioni, dentro Furlan

26'st - Rovesciata di Ekuban, palla alta. Ora la Fidelis Andria attacca a testa bassa per cercare il gol salvezza

19'st - Esce Riccardi, entra Barberini per il Latina

18'st - Una balla splendida di Sannipoli che apre il campo dalla propria trequarti di campo, innesca Carissoni che si presenta uno contro un con Dalmazzi, rientra sul destro e incastona la palla sotto l'incrocio dei pali. Un gol bellissimo

18'st - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAA CON CARISSONI

11'st - Rigore negato al Latina, Fabrizi strattonato da Borg. Evidente la maglia tirata, non per l'arbitro Bonacina di Bergamo che fa proseguire

9'st - Entrano Delvino ed Ekuban, fuori Ventola e Marino per la Fidelis Andria

7'st - Slalom di Carissoni, destro alto. Grande Latina, applaude il Francioni

5'st - Ammonito Amadio

4'st - Conclusione di Carissoni dal limite, palla centrale facile per Savini

2'st - Cross di Carissoni, Ganz vola di testa e trova il miracolo di Savini. Sulla respinta arriva Sannipoli che da due passi cicca la conclusione, si alza un campanile su cui si avventa Fabrizi: rovesciata, palla in area piccola, piatto di Ganz e ancora Savini che salva sulla linea.

2'st - Succede di tutto al Francioni. Il Latina non riesce a segnare tre volte sulla linea di porta. Clamoroso

1'st - Cambio Fidelis Andria: dentro Salandria, fuori Ciotti

45'pt - Finisce il primo tempo. Squadre bloccate dopo i due gol ma con i nerazzurri padroni del campo. A 45' dalla fine del campionato il Latina sarebbe attualmente decimo e quindi dentro ai playoff

34'pt - Bella azione in ripartenza del Latina che però spreca una parità numerica in ripartenza con Di Livio

27'pt - Mischia in area andriese. Né Ganz né Fabrizi riescono a colpire

18'pt - Carissoni fa ammonire Ciotti

17'pt - Grande girata di Fabrizi che riceve in area spalle alla porta, fa perno e spara: palla alta

15'pt - Splendida azione del Latina sulla destra. Di Livio scambia con Sannipoli. Il soldatino da destra taglia una palla perfetta radente per Ganz. Splendido il movimento dell'ex Triestina che di prima intenzione gira di piatto nell'angolino.

15'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOO DEL LATINAAAAAAAAA CON GANZ

8'pt - Andria in vantaggio. Azione improvvisa dei pugliesi, Cortinovis perde Mocovschi che serve al centro per Ventola. Splendido destro nell'angolo imprendibile per Tonti

2'pt - Latina subito in attacco. Filtrante di Di Livio per Fabrizi che in area spara: Savini para con i pugni

17.34: Calcio di inizio al Francioni

17.31 - Spettacolo vero sugli spalti del Francioni. Squadre in campo ma non si comincia in attesa dell'inizio anche sugli altri campi

LATINA - FIDELIS ANDRIA 2-1

LATINA 3-5-2: Tonti; De Santis, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Amadio, Riccardi, Carissoni; Fabrizi, Ganz. A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Peschetola, Nori, Calabrese, Gallo, Furlan. Allenatore: Di Donato

FIDELIS ANDRIA 4-3-3: Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg, Candellori; Paolini, Marino, Costa Ferreira; Micovschi, Ventola, Bolsius. A disposizione: Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Castellano, Orfei, Pastorini, Ekuban, Delvino, De Franco, Djibril, Salandria, Grosso, Pavone, Alba. Allenatore: Cudini.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Pascali di Bologna e Marchetti di Trento. Quarto Uomo: Gai di Carbonia