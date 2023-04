Un traguardo storico raggiunto dal Latina. I nerazzurri dopo dieci anni possono ancora sognare la Serie B: ma non sarà facile, anzi, il contrario di facile. Il viaggio che porterà una sola squadra tra le 28 che si sono qualificate per gli spareggi raggiungerà il traguardo. Serve un miracolo, anche perché i pontini difficilmente riusciranno a giocare di nuovo tra le mura amiche del Francioni. Il primo scoglio si chiama Monopoli, ancora una volta la Puglia come spartiacque della stagione dei ragazzi di mister Di Donato. Ma nel professionismo italiano, come di consueto non è soltanto il campo a decidere i verdetti stagionali. I playoff, notizia di ieri, slitteranno a data da destinarsi. Stavolta è il caso Siena (girone B) a tenere tutti quanti con il fiato sospeso. Il club toscano rischia il deferimento: una nuova penalizzazione che cambierebbe gli accoppiamenti di primo turno e la Lega Pro è intenzionata a iniziare la post-season solo quando le classifiche saranno definitive. Tra le ipotesi c'è quella di far slittare il primo turno di girone all'11 maggio. Il prossimo consiglio federale è infatti programmato per il 27 aprile, troppo vicino al 30 maggio, quando invece si sarebbe dovuto giocare il primo turno. Il Latina aspetta ed ha già voglia di stupire tutti.