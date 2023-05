Dentro o fuori in novanta minuti. Una gara subito decisiva per il Latina di Di Donato che questa sera alle 20.30 affronterà il primo turno dei playoff di Lega Pro in casa del Monopoli, formazione che in casa ha già battuto i nerazzurri ormai un mese fa: «Ma sarà tutta un'altra partita», assicura mister Di Donato nella vigilia del match.

Si gioca con un solo risultato a disposizione per i pontini, obbligati a vincere per via del peggior piazzamento in classifica maturato al termine della regular season. Ma è proprio in questo tipo di partite da dentro o fuori che il Latina ha sempre dato il meglio di sè. Lo sa anche il tecnico Di Donato, che assicura che il suo gruppo è compatto e viaggia verso la gara di oggi con entusiasmo da vendere: "La squadra sta bene, abbiamo fatto dieci giorni buoni e c'è voglia di essere protagonisti allungando la nostra avventura. Ci faremo trovare pronti, i ragazzi vogliono continuare a fare qualcosa che si sono conquistati meritatamente. Abbiamo ritrovato la brillantezza di fine campionato, sarà una finale da vincere nell'arco dei novanta minuti. Affrontiamo una squadra che è abituata ai playoff e sa ciò che deve fare ma a prescindere da questo dovremo stare attenti a qualsiasi situazione pronti a colpire quando si presenterà l'occasione e compatti in difesa. L'entusiasmo dovrà farla da padrone".