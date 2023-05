Termina al primo turno play off la stagione del Latina. A Monopoli è la squadra di casa a vincere il match e passare il turno. Un Latina sfortunato che è andato più volte vicino alla rete del vantaggio, senza però riuscire a gonfiare la rete nel momento decisivo. Pesa anche un rigore non accordato nel secondo tempo su Di Livio.

Partenza forte del Monopoli che nei primi 10 minuti ha due grandi occasioni per passare in vantaggio. Nella prima occasione su una discesa dal lato destro dell'area di rigore è provvidenziale l'intervento di Tonti. Nel secondo caso, invece, è il palo a salvare il Latina sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

I nerazzurri però non stanno a guardare e al 19' hanno una buona occasione, con il destro di Sannipoli che sfiora il palo alla destra di Vettorel.

Il Latina tiene bene il campo e riesce a pungere la difesa di casa con delle ripartenze molto ficcanti. L'ultima in ordine di tempo arriva al 37', con Carissoni in azione personale supera un paio di uomini e spara in porta un destro che però termina lontano dai pali.

Nel primo tempo il Monopoli si è affacciato più volte dalle parti di Tonti, mancando di precisione al momento della conclusione.

Inizia la ripresa e il Latina ha subito una ghiottissima occasione. Fabrizi guadagna il pallone al limite dell'area sfruttando l'errore del portiere di casa. L'attaccante pontino riesce a scagliare un destro in porta ma Vettorel si riscatta e mantiene la porta inviolata.

INCREDIBILE al minuto 60 con il Latina a centimetri dalla rete del vantaggio. Azione di sfondamento di Sannipoli che mette al centro dell'area la sfera, trovando una deviazione di Ivan De Santis che sfiora l'autogol, ma Bizzotto è stato abilissimo a salvare praticamente sulla linea di porta.

Il primo cambio di Daniele Di Donato risponde al nome di Federico Furlan che rileva uno stanchissimo Riccardi.

Quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora il tecnico nerazzurro opta per un'altra mossa, inserendo Peschetola al posto di Cortinovis, per un Latina a trazione decisamente anteriore.

Il Monopoli però punisce la squadra pontina con un contropiede perfetto. Infatti, Falbo riparte a tutto campo e mette una sfera velenosa al centro dell'area di rigore dove è perfettamente appostato Starita. Sul primo tentativo Tonti si esalta, ma il portiere ospite non può nulla sul tap-in successivo.

In pieno recupero è ancora una volta prodigioso Tonti a tenere a galla il Latina con una parata importantissima.

Termina dopo 4 minuti di recupero la sfida tra Monopoli e Latina. Purtroppo, la rete di Starita è decisiva per le sorti del Latina, che con questa sconfitta dice addio alla corsa play off e termina la sua stagione.

Monopoli-Latina 1-0

Monopoli: Vettorel, Pinto (87' Mulé), Bizzotto, Rolando (62' Starita), De Risio, Fella, Giannotti (62' Falbo), Vassallo (69' Hamlili), Ivan De Santis, Manzari (87' Bussaglia), Viteritti. A disp.: Pisseri, Dibenedetto, Fornasier, Piccinni, Radicchio, Drudi, Corti, Piarulli. All.: Ferrari

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (85' Rosseti), Sannipoli, Ganz, Eros De Santis, Celli, Carissoni, Fabrizi, Riccardi (72' Furlan), Cortinovis (76' Peschetola). A disp.: Cardinali, Giannini, Belloni, Barberini, Bezziccheri, Calabrese, Esposito, Gallo. All.: Di Donato

Marcatori: 82' Starita (M)

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa, 1° Assistente Veronica Martinelli di Seregno, 2° Assistente Simone Biffi di Treviglio, 4° Uomo Enrico Gigliotti di Cosenza

Ammoniti: 25' Fabrizi (L), 40 ' Giannotti (M), 45' Carissoni (L), 75' Hamlili (M), 78' Ivan De Santis (M)

Angoli: 6-2

Recupero: 1', 4'

Note: 1428 Spettatori di cui 84 ospiti