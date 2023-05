Dopo qualche mugugno per una settimana in più di allenamenti non prevista, anche in casa Latina 1932 sono arrivate le ferie. "Nella mattinata di oggi - fa sapere sui social la società di di Piazzale Serratore - atleti e staff, si sono ritrovati allo stadio Domenico Francioni per l'ultima sessione d'allenamento, come da programma. I saluti di rito a fine sessione hanno formalmente terminato la stagione sportiva 2022/2023 dei nerazzurri, liberando di fatto i tesserati da ulteriori impegni, dandosi appuntamento alla prossima stagione".

Su chi resterà, compreso mister Di Donato, anche per la prossima stagione è ancora tutto da vedere.