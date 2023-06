Sono passati due lustri, ma il ricordo di quel 16 giugno 2013 è ancora vivo nella mente dei tifosi del Latina. Una domenica pomeriggio piena zeppa di emozioni, dal gol iniziale del Pisa a firma Barberis al 18' del primo tempo, al pareggio di testa di Jefferson in chiusura di prima frazione, alla rete su rigore (sei minuti dopo ne avrebbe fallito un altro, ndr) al 9' del primo tempo supplementare di Cejas, a quella finale di Burrai.



Il 3-1 sul Pisa ed il triplice fischio del signor Minelli di Varese, intorno alle 17.50 di un pomeriggio caldissimo. Oggi, come ieri, il ricordo indelebile di una cavalcata trionfale nelle parole, proprio, di Salvatore Burrai: «Lo so perché mi avete chiamato, lo so perfettamente - ha tagliato corto nel momento in cui ha risposto alla nostra telefonata - Il ricordo di quella promozione è ancora vivo dentro di me, come potrei dimenticare quel pomeriggio. Ho trascorso a Latina due stagioni incredibili. La prima con la salvezza raggiunta a Trieste, la seconda con una promozione incredibile. La nostra, però, era una squadra molto forte. Pecchia e poi Sanderra hanno saputo portare in porto in maniera trionfale la nave. Uno dei momenti più belli, senza ombra di dubbio, della mia carriera. Poi, anche la ciliegina sulla corta con quella rete del 3-1 che, di fatto, chiuse la partita con il Pisa, regalandoci la serie B. Ricordi splendidi, indelebili, che nessuno potrà mai cancellare».

IL TABELLINO

LATINA-PISA 3-1 (d.t.s)

Latina: Bindi, Milani, Giacomini (41' st Agius), Cejas (15' pts Burrai), Cottafava, Bruscagin, Barraco, Sacilotto, Jefferson (17' st Tulli A.), Gerbo, Kola. A disp.: Ioime, De Giosa, Pagliaroli, Schetter. All.: Sanderra.

Pisa: Sepe, Suagher, Sabato, Rozzio (32' st Benedetti), Colombini, Barberis (23' st Tulli G.), Buscè, Mingazzini, Scappini (19' st Perez),, Gatto. A disp.: Pugliesi, Carini, Pedrelli, Fondi, Tulli. All.: Pagliari.

Arbitro: Minelli di Varese.

Assistenti: Calò di Molfetta e De Troia di Termoli.

Quarto uomo: Bruno di Torino.

Marcatori: 18' Barberis, 45' Jefferson, 9'pts Cejas (rig.), 1' sts Burrai.

Note: ammoniti: Kola, Suagher, Cottafava, Sacilotto, Sabato, Barraco. Espulsi: Sepe al 5'pts per fallo da ultimo uomo su Kola, Sabato al 13' pts per doppia ammonizione. Al 15' pts Colombini para un calcio di rigore a Ceias. Spettatori: 7483 paganti (860 ospiti). Incasso: 110.503 euro.