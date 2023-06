Dopo l'arrivo di Matteo Patti nel ruolo di diesse, in casa Latina l'ultimo nodo da sciogliere è quello relativo a mister Di Donato. L'allenatore a quanto pare ha avuto contatti proficui con i vertici del club e con il presidente Antonio Terracciano con cui i rapporti si erano inclinati ormai da diverso tempo, filtrati solo dall'esperienza di Marcello Di Giuseppe.

Come si risolverà il rapporto tra le parti? Da un lato c'è il mister che vorrebbe maggiori garanzie sul progetto tecnico e sullo staff a sua disposizione, dall'altra alla presidenza non sono però piaciuti certi atteggiamenti del mister. In mezzo c'è un contratto per un altro anno che il club dovrà onorare in caso di licenziamento. Mentre di offerte per Di Donato al momento non sembrano essercene da altre piazze. Tutto lascia pensare che quindi il matrimonio andrà avanti nonostante qualche malumore che dovrà essere appianato nelle prossime ore. Sembrano invece soltanto rumors infondati quelli che vorrebbero il pontino Sgrò sulla panchina del Latina.