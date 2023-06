Il Latina calcio ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. La società di Piazzale Serratore lo ha fatto rispettando i termini stabiliti dalla Federazione a cui nella giornata di oggi ha trasmesso tutti i documenti necessari e la fideiussione per poter staccare il terzo pass consecutivo per la Serie C.

Il club nerazzurro del presidente Terracciano e del vice D'Apuzzo si conferma una certezza da questo punto di vista, riuscendo sempre nei termini specificati a procedere con l'iscrizione. Non è poco di questi tempi, visto soprattutto come se la stanno passando le altre società della terza serie del professionismo italiano.