Un'altra figura nuova al fianco, nella prossima stagione, del tecnico Di Donato. La società Latina Calcio 1932, infatti, comunica di aver affidato, dal 1 Luglio 2023, il ruolo di Team Manager della prima squadra al Sig. Alessandro Ursini. Alessandro vanta nel suo curriculum molta esperienza in vari settori organizzativi con la U.S. Viterbese, nella quale ha ricoperto negli ultimi 8 anni, il ruolo di Team Manager. La società Latina Calcio 1932 da il benvenuto ad Alessandro e gli augura un buon lavoro, in nerazzurro.