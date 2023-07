Comincia a muoversi il mercato in entrata del Latina 1932. Nella serata di martedì 4 luglio, attraverso la propria pagina Facebook, la società nerazzurra ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante classe 1992, Ferdinando Mastroianni. Nativo di Maddaloni, Mastroianni vanta oltre 200 presenze in Lega Pro, ultima esperienza per lui nel Girone B, dove ha vestito nell'ultima stagione i colori dell'US Fiorenzuola 1922. Ferdinando si lega per i prossimi due anni al sodalizio nerazzurro. La firma del contratto intorno alle 19 di ieri alla presenza del presidente Antonio Terracciano. Comincia, dunque, a prendere forma la squadra della prossima stagione. Nei prossimi giorni sono in arrivi altri colpi di mercato per completare il mosaico