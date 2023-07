Sessantanove presenze in nerazzurro tra il 2017 e il 2019 in Serie D, Andrea Cittadino sarà ancora del Latina, stavolta però in Lega Pro. Il 29enne centrocampista incontrista romano, cresciuto nelle giovanili della Roma, è stato annunciato ieri sulla pagina social del Latina Calcio. Un giocatore fortemente voluto da Di Donato che nella scorsa stagione lo ha visto in azione con la maglia del Potenza con cui ha giocato 11 gare di campionato e 2 di playoff. Sempre nella scorsa stagione 11 presenze con il Trento, nel Girone A. Per Cittadino, ormai giocatore esperto di categoria, un ingaggio annuale. Prende forma quindi la rosa che tra qualche settimana comincerà il ritiro interno in vista della prossima stagione.