Il Latina sistema l'attacco e dopo aver ufficializzato l'ingaggio del 31enne Ferdinando Mastroianni, ha chiuso nella giornata di venerdì (ma non lo ancora ufficializzato) con Sulayman Jallow, centravanti gambiano di 26 anni che l'anno scorso è stato con la Viterbese. Un colpo targato Matteo Patti, sulla scorta delle indicazioni di mister Di Donato che aveva ammirato Jallow nell'ultima amichevole disputata dal team della tuscia proprio con i nerazzurri, prima che i pontini affrontassero il turno dei playoff contro il Monopoli. Per Jallow più di cento gettoni di presenza in Serie C in carriera, con dieci gol totali segnati. Nella scorsa stagione è rimasto a secco di reti nell'ultima parte dell'anno con la Viterbese (11 presenze e nessun gol), mentre in precedenza con l'Aquila Montevarchi aveva segnato 3 reti in 21 apparizioni nel girone B di Lega Pro. La sua migliore stagione è stata la 2020 - 2021 quando ha trascinato proprio il club abruzzese tra i professionisti con 21 gol e 33 presenze in Serie D. Nel suo palmaresse anche 30 presenze senza gol con il Cuneo, nel girone A, 23 presenze nel Gubbio, nel Girone B. C'è anche un gettone in Serie B, con la maglia dell'Ascoli dove aveva giocato con la Primavera. La sua prima esperienza tra i professionisti proprio con la Viterbese nella stagione 2016-2017 dove aveva giocato 14 partite segnando un gol. Dati alla mano, Jallow non è proprio un finalizzatore eccellente ma più un attaccante boa, possente e tecnico, apre spazi in area di rigore facendo sponda per l'inserimento delle ali.

La sua storia è davvero da raccontare. E' arrivato in Italia a soli 16 anni passando dall'inferno delle Libia per poi sbarcare a Lampedusa. Ha iniziato a giocare a pallone in Italia una volta approdato in Europa. Prima al Ponte, squadra del Beneventano che lo nota durante un torneo portandolo in Eccellenza. Da lì l'ascesa in Serie D all'Agnonese e poi alla Primavera dell'Ascoli.