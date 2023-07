E' arrivato nel tardo pomeriggio di ieri il terzo rinforzo ufficiale del Latina Calcio. Si tratta del 23enne difensore marocchino Anass Serbouti, difensore centrale, tra gli artefici del miracolo Sangiuliano City, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie D due anni fa e poi ben figurato l'anno scorso in C. Per lui un passato nelle giovanili di Sampdoria e Torino.

Sfuma invece la pista che avrebbe voluto il ritorno in nerazzurro di Matteo Bruscagin. Il difensore che vive a Latina quando non è impegnato con il calcio, anche quest'anno dopo una breve trattativa ha deciso di accasarsi altrove ritenendo troppo bassa l'offerta del club di piazzale Serratore. Ha firmato con la Spal.

Nella mattinata odierna è arrivata anche l'ufficialità dell'ingaggio a titolo definitivo della punta Gambiana classe 96' Sulayman Jallow.

Oltre 200 presenze in carriera fra i professionisti. Si unisce al Latina Calcio su base annuale con opzione per il secondo anno.