Inizia a trapelare qualcosa sulla fase del ritiro del Latina Calcio che domani pomeriggio si riunirà al Francioni per poi cominciare la preparazione al campionato di Lega Pro a partire da lunedì prossimo. Nel cammino degli uomini di mister Di Donato spunta anche una prima amichevole di lusso fissata per il 21 luglio, a Trigoria di mattina e a porte chiuse contro la Roma di Mourinho. E' stato proprio lo special one a dare un indizio pubblicando sui social una prima lista di amichevoli dei giallorossi prima della partenza per la tourneé in Portogallo.

Intanto la società nerazzurra è al lavoro per allestire la rosa. Ieri è arrivata anche l 'ufficialità dell'acquisto di Davide Redondi, difensore centrale classe 2003 che ha giocato con l'Albalonga in Serie D e che ha militato nelle giovanili di Inter e Verona. Il centrale ha firmato fino al 2025 con il club pontino.