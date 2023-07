Emanuel Ercolano è il colpo di mercato del Latina a poche ore dal raduno ufficiale in vista della prossima stagione in Lega Pro. Il giovane classe 2002 ha firmato l'accordo con il club nerazzurro fino al 2025, per la gioia di mister Daniele Di Donato che lo aveva avuto con sè, tessendone più volte le doti, nella sua prima stagione in terra pontina. Ercolano poi era stato girato dalla Sampdoria in prestito alla Turris con sommo dispiacere del mister abruzzese. Per Ercolano, 28 presenze e 3 gol con il Latina nel 21/22, l'anno scorso 34 partite da titolare e una rete segnata con la maglia dei campani. Il ragazzo di Castellammare, cresciuto nelle giovanili della Samp, si unirà al gruppo nerazzurro questo pomeriggio per poi iniziare la preparazione alla Fulgorcavi lunedì.

Ercolano è un esterno che Di Donato ha voluto fortemente e che va a rinforzare una rosa che l'altroieri aveva salutato l'arrivo di un altro giovane, vale a dire Redondi, difensore centrale del 2003 che arriva dall'Albalonga, in Serie D, dopo le esperienze con le giovanili di Verona e Inter. Prende forma dunque la rosa di mister Di Donato su cui però la società si è trincerata senza fornire la lista ufficiale dei convocati. Seguendo le ufficialità e i giocatori ancora sotto contratto, questo pomeriggio al raduno ci saranno i portieri Cardinali e Giannini; in difesa ci saranno Cortinovis, Redondi (nuovo arrivato), Gallo, Serbouti (nuovo arrivato), Celli e De Santis. I centrocampisti sono Sannipoli, Cittadino (nuovo arrivato), Riccardi, Di Livio, Barberini, Ercolano (nuovo arrivato) e Bordin. Gli attaccanti Mastroianni (nuovo arrivato), Jallow (nuovo arrivato), Fabrizi (verso il rinnovo), Margiotta (rientrato dal prestito). Con loro ci saranno anche giovani dalla Primavera.