Inizia ufficialmente oggi pomeriggio al Francioni la stagione 2023/2024 del Latina. Per il terzo anno consecutivo in Lega Pro, la squadra nerazzurra sarà guidata da Daniele Di Donato, che oggi abbraccerà una rosa ancora tutta da definire ma con già dei volti nuovi aggiunti ai superstiti della scorsa stagione. Oggi alle 18 ci sarà anche una conferenza stampa dopo mesi di silenzio dove il presidente Terracciano si sottoporrrà alle domande dei giornalisti.

Cambierà lo staff con il tecnico Di Donato. L'allenatore in seconda sarà Andrea Esposito, pronto ad una nuova avventura dopo aver svestito i panni del calciatore, mentre il preparatore atletico sarà Del Morgine, vecchia conoscenza del Latina che subentrerà ad Albarella che dopo tanti anni lascerà il Francioni per accasarsi al Crotone.

Tra le novità annunciate quella del nuovo diesse Patti, che ha sostituito Di Giuseppe, mentre seguendo le ufficialità e i giocatori ancora sotto contratto, questo pomeriggio al raduno ci saranno i portieri Cardinali e Giannini; in difesa ci saranno Cortinovis, Redondi (nuovo arrivato), Gallo, Serbouti (nuovo arrivato), Celli e De Santis. I centrocampisti sono Sannipoli, Cittadino (nuovo arrivato), Riccardi, Di Livio, Barberini, Ercolano (nuovo arrivato) e Bordin. Gli attaccanti Mastroianni (nuovo arrivato), Jallow (nuovo arrivato), Fabrizi (verso il rinnovo), Margiotta (rientrato dal prestito). Con loro ci saranno anche giovani dalla Primavera che sarà affidata a mister Vittorio Ciriello.

Dal punto di vista dei nuovi arrivi per ora non ci sono trattative in dirittura d'arrivo. Saltato anche l'arrivo del giovane Cocella, capitano della Primavera dell'Udinese che non ha trovato l'accordo con il club pontino. In alto mare la collaborazione che era stata paventata tra le due società.