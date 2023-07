E' finita 6-0 la prima amichevole stagionale del Latina 1932 che dopo soli 4 giorni di lavoro sul campo ha affrontato a Trigoria la sgambata contro la Roma che ha salutato l'Italia prima della tournè che la squadra di Mourinho affronterà in Portogallo. A segno per i giallorossi sono stati nel primo tempo Belotti e Pagano. Nella ripresa girandola di cambi con altro gol di Belotti poi doppietta di Dybala e rete di Ianez nel finale. Per i nerazzurri Di Donato ha iniziato con un 3-5-2 con Cardinali tra i pali (il difensore ha rinnovato ieri fino al 2025), con difesa composta da Serbouti, Cortinovis e De Santis. In mezzo al campo Cittadino, Di Livio e Riccardi. Sugli esterni Ercolano e Sannipoli, davanti Fabrizi e il nuovo acquisto Mastroianni.