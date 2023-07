E' entrato decisamente nel vivo il calciomercato del Latina in vista della prossima stagione di Lega Pro. La squadra, che sta lavorando a ranghi serrati con doppie sedute sotto il caldo della Fulgorcavi, va via via componendosi e la società si sta muovendo su più fronti per dare a Di Donato una rosa competitiva.

Ieri sono arrivate altre due ufficialità, con la firma di Simone Biagi, che già si stava allenando con la squadra e che aveva giocato l'amichevole con la Roma, e con l'accordo raggiunto con il difensore Andrea Rocchi.



Per il centrocampo ci sarà dunque il 26enne di Arezzo che si è svincolato dal Montevarchi dov'era stato titolare dal 2017 in Serie D e con il quale era salito in Lega Pro nella stagione 2021/22. Per lui l'anno scorso 20 presenze nel girone B con un gol e un assist. Sarà il vice di Cittadino nello scacchiere di mister Di Donato nel ruolo di regista della mediana a tre, quel ruolo che nelle due gestioni del mister abruzzese era stato di Stefano Amadio.



Si alzano i centimetri e l'esperienza nel muro difensivo nerazzurro con l'arrivo dell'ottimo Gabriele Rocchi. Centrale classe 1996 per 193 centimetri di altezza, il ragazzone di Castrezzato si è aggregato al gruppo nerazzurro andando probabilmente a completare il pacchetto difensivo, con un occhio però sempre ai prestiti. Insieme a Cortinovis, De Santis, Serbouti, Marino e Redondi, Rocchi va ad arricchire una difesa che farà della forza fisica e dei centimetri la propria arma.



Per Rocchi un passato ricchissimo tra i professionisti, con più di 150 presenze nei campionati di Serie C. Dopo aver giocato nelle giovanili del Brescia, è andato a farsi le ossa in Serie D con il Bellinzago. Poi Lega Pro dal 2016 al 2019 con il Giana Erminio con cui ha messo a referto 49 gettoni di presenza. Nelle ultime stagioni è stato alla Cavese (17 presenze) e all'Avellino (22 gettoni) per passare nel 2021/22 al Monterosi dove è stato il pilastro della difesa del team della Tuscia. L'anno scorso stagione suddivisa tra Triestina e Potenza. Con i rossoblu ha giocato anche contro il Latina al Francioni nello 0-0 maturato nella 32esima giornata del Girone C di Lega Pro.