Giocatori in entrata e anche in uscita in casa Latina 1932. E' di ieri pomeriggio, infatti, la notizia, apparsa sul profilo Instagram della società, della "separazione" con Christian Barberini, un qualcosa che peraltro era già nell'aria già dall'inizio della preparazione.

«Il Latina Calcio 1932 comunica che, assecondando la volontà del calciatore Christian Barberini - si legge nella nota del club nerazzurro di Piazzale Serratore - di voler fare una nuova esperienza calcistica con un'altra compagine, ha oggi rescisso il contratto che aveva scadenza nel 2024». Tommaso Bertini, 19enne portiere lucchese, proveniente dall'Atalanta è in arrivo dalla società bergamasca.