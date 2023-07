Ritmi blandi, da calcio di fine luglio, ma comunque risultato incoraggiante quello che ha portato a casa ieri il Latina nella sgambata amichevole di Cascia contro il Catanzaro dell'ex Vivarini che è lì in ritiro. I nerazzurri di Di Donato hanno infatti fermato sul pari senza gol la squadra giallorossa che giocherà in serie B. Reti inviolate, dunque, per il secondo test amichevole di questa fase di preparazione, con i portieri Cardinali e Bertini (nuovo arrivo il giovane dell'Atalanta), rimasti imbattuti così come il baby Madou Diakite, giovanissimo ex Terracina su cui aveva messo gli occhi anche la Primavera della Lazio. Nel primo tempo è ancora 3-5-2 con quella che sembra somigliare alla formazione-tipo per Di Donato con Cortinovis, Serbouti e Rocchi in difesa (Marino assente per riposo precauzionale), Ercolano e Sannipoli sugli esterni, Cittadino in cabina di regia con Di Livio e Riccardi mezzali al servizio del tandem offensivo formato da Fabrizi e Mastroianni.

Catanzaro- Latina 0-0

Catanzaro:Fulignati (dal 1' st Sala); Situm (dal 1' st Oliveri), Brighenti (dal 20' st Fazio), Krastev (dal 20'st Gatti), Scognamillo (dal 1' st Veroli); Brignola (dal 30'st Welbeck), Ghion (dal 1' st Pompetti), Pontisso (dal 1'st Verna), Vandeputte; Sounas, Curcio (dal 20' st Bombagi). A disposizione: Tentardini, Bamba, Belpanno

Allenatore: Vivarini

Latina: Cardinali; Cortinovis, Serbouti, Rocchi; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Fabrizi, Mastroianni.

Latina Calcio secondo tempo: Bertini (dal 23' Diakite), De Santis, Rocchi (dal 41' Longhi), Serbouti (dal 28' Redondi); Biagi, Di Livio (20' Perseu), Sannipoli (41' Marafini), Ercolano (41' Limongelli), Gallo; Fabrizi (28' Addessi 41' Cantoni), Jallow

Allenatore: Di Donato