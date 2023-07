Il 13 agosto alle 21, un mese e mezzo dopo la sua scomparsa, lo stadio "Francioni", con Latina e Lazio in campo per un'amichevole ufficiale, renderanno omaggio a Vincenzo D'Amico con il primo Memorial dedicato alla "bandiera" biancoceleste, "O'Rey" di piazza Roma, un figlio della nostra terra.

Sarà una serata molto toccante alla quale la società nerazzurra di piazzale "Serratore" tiene davvero tanto. A tal proposito, già dalla giornata di ieri è stata aperta la vendita dei tagliandi presso lo store ufficiale in via Eugenio di Savoia e sul sito www.ciaotickets.com. Ecco i prezzi dei biglietti: Fino al 6 agosto, Curva/Curva Ospiti 15 euro, Gradinata 25 euro, Tribuna Laterale A/B 35 euro, Tribuna Centrale Nord/Sud 50 euro, Tribuna Vip destinata alle società. Dal 7 agosto, Curva/Curva Ospiti 20 euro, Gradinata 30 euro, Tribuna Laterale A/B 40 euro, Tribuna Centrale Nord/Sud 55 euro Vip non disponibile per la vendita.