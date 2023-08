Mercato che impazza in casa Latina 1932. Tre ufficialità nella giornata di martedì a dimostrazione del fatto che la società nerazzurra sta facendo le cose con ordine per non farsi trovare impreparata in vista dell'inizio della prossima stagione prevista per domenica 10 settembre, o almeno questa è la data indicata da molti per l'inizio del campionato. Detto questo, Giuseppe Fella, classe 1993, nativo di Salerno, è un nuovo attaccante del Latina. Il giocatore, arrivato nel capoluogo nella mattina di ieri, già nella seduta pomeridiana ha preso confidenza con il resto del gruppo. Il 29enne vanta oltre 300 partite in carriera di cui oltre 190 in Lega Pro, con 80 marcature. Ha vestito le maglie di Salernitana, Palermo, e Monopoli per ultima fra le tante. Vanta inoltre nelle ultime 4 stagioni 3 partecipazioni ai playoff di categoria e 1 vittoria del campionato. Nella giornata di ieri sono arrivate altre due ufficialità relative a giocatori che, comunque, erano già in gruppo. Parliamo del centrocampista, classe 2002, Fausto Perseu proveniente dalla Cremonese. Nativo di Roma, Perseu si forma calcisticamente nel Chievo Verona, vestendo anche le maglie di Fiorenzuola, Olbia, Alessandria e proprio Cremonese. Con lui anche il portiere, classe 2004, Tommaso Bertini proveniente dall'Atalanta. Nativo di Lucca, ha svolto tutta la trafila giovanile nel club bergamasco, vestendo nella scorsa stagione la maglia numero 1 della formazione Primavera bergamasca nel massimo campionato di appartenenza. Da ieri, intanto, è in prova anche l'esterno di sinistra, Luca Crecco, giocatore che vanta 195 presenze in serie B, la scorsa stagione al Taranto.