Domenica 3 settembre il Latina Calcio 1932 farà il proprio esordio in campionato ad Avellino. Alle 15 di lunedì 7 agosto, infatti, sono stati ufficializzati i calendario dei tre gironi di LegaPro e i nerazzurri apriranno la loro stagione in terra irpina per poi affrontare in casa, il 10 settembre, il Potenza. E' la terza volta in altrettanti campionati di serie C che la squadra di Di Donato apre la propria stagione lontano da casa.

La stagione regolare terminerà il 28 aprile 2024 quando il Latina ospiterà in casa il Taranto, mentre i play off inizieranno domenica 5 maggio. Per quanto concerne, invece, i play out, la gara di andata sarà sabato 11 maggio, mentre quella di ritorno sette giorni dopo, sabato 18 maggio. Saranno quattro i turni infrasettimanali: 20 settembre 2023, 25 ottobre 2023, 14 febbraio 2024 e 6 marzo 2024. Si giocherà sabato 23 dicembre, due giorni prima di Natale, mentre il campionato si fermerà domenica 31 dicembre.