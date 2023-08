Ancora un test amichevole per il Latina in questo agosto che condurrà all'inizio del campionato di Lega Pro previsto per il 3 settembre. Oggi la squadra di mister Di Donato scenderà in campo alla Fulgorcavi di Borgo Piave ospitando l'Atletico Pontinia, formazione neo promossa nel campionato di Eccellenza. Sarà una sgambatura (calcio di inizio alle ore 17.30) di metà settimana prima del gran finale e la breve pausa ferragostana sancita dal big match di domenica sera al Francioni contro la Lazio di Maurizio Sarri, match amichevole dedicato al ricordo di Vincenzo D'Amico che inizierà alle ore 21. Nel frattempo la società sta chiudendo l'accordo con il centrocampista Crecco che da ormai 10 giorni si sta allenando con la rosa nerazzurra, mentre il diesse Patti è alla ricerca di un altro esterno di centrocampo.