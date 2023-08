Ha parlato con toni entusiastici mister Daniele Di Donato riguardo il suo nuovo Latina che si accinge a cominciare la terza stagione di fila in Lega Pro. Il tecnico nerazzurro ha tenuto al Francioni la prima conferenza stampa della stagione questa mattina (venerdì), due giorni prima dell'amichevole di lusso che i pontini giocheranno domenica sera alle 21 ospitando la Lazio di Sarri.

"La rosa che mi ha messo a disposizione la società mi piace parecchio. Penso che l'obiettivo sia quello di migliorarsi, come sempre. Le divergenze sono state superate parlando e con l'unità di intenti. Quando il club mi ha detto che voleva andare avanti con me non ho avuto dubbi a riguardo. Siamo competitivi e per questo penso che potremo divertirci. L'amichevole con la Lazio sarà una festa grande, sarà un onore misurarsi con certi campioni. Per quanto riguarda il mercato penso che ormai siamo al completo. Valuteremo Crecco, ma se ci sarà un'occasione di sicuro non ce la lasceremo sfuggire".