38'pt - Goffo autogol di De Santis che nel tentativo di spazzare l'area, sugli sviluppi di un angolo, la mette alle spalle di Cardinali

28'pt - Tris servito e doppietta per Ciro Immobile che al volo di destro la mette nell'angolo su perfetto cross da destra del solito Felipe Anderson

24'pt - Gran bella parata di Cardinali su tentativo di Cataldi dal limite dell'area di rigore

19'pt - Discesa imperiosa di Immobile che brucia Sannipoli e De Santis, scarica al centro dell'area per Felipe Anderson che di piatto in area di rigore fa 2-0

16'pt - Applausi anche per il nuovo arrivo Kamada che di controbalzo per poco non prende lo specchio della porta

13'pt - Un minuto dopo il copione è lo stesso. Luis Alberto chiama su di sé mezza difesa del Latina e poi serve Immobile che stavolta a tu per tu con Cardinali non sbaglia

12'pt - Luis Alberto serve una palla filtrante perfetta per Immobile. Bravo in uscita bassa Cardinali

6'pt - Due occasioni del Latina. Una con un bolide di Rocchi da 25 metri che esce non di molto sopra l'incrocio dei pali

Omaggio alla famiglia D'Amico in un commovente pre-partita. Poi Lorenzo Di Livio, capitano nerazzurro, sotto la Curva Nord per ricordare con un mazzo di fiori Alessandro Machera, scomparso pochi giorni fa

L'aquila Olimpia al Francioni ad accompagnare la Lazio in questa trasferta. Cori per Vincenzo D'Amico e forti applausi da tutto lo stadio per ricordare il campione pontino diventato leggenda biancoceleste

Festa grande al Francioni per l'arrivo della Lazio e soprattutto per ricordare Vincenzo D'Amico a cui è dedicata la serata. Il Francioni mette l'abito buono da sera ma i colori sugli spalti sono praticamente tutti sul biancoceleste fatta eccezione per la Curva Nord. Sia per Latina che per la Lazio formaizone tipo in campo.

LATINA - LAZIO 0- 4 13'pt e 28'pt Immobile; 19'pt Felipe Anderson, 38'pt aut. De Santis

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Serbouti; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Fella, Fabrizi. A disposizione: Vona, Bertini, Di Renzo, Perseu, Biagi, Mastroianni, Jallow, Gallo, Margiotta, Crecco, Rozzi, Marafini, Addessi, Polletta, Cortinovis. Allenatore: Di Donato

LAZIO (4-3-3): Provedel: Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gil, Vecino, Isakesn, Bertini, Castellanos, Basic, Gila Fuentes, Ruggeri, Mango, Fares. Allenatore: Sarri

Arbitri: Perri di Roma. Assistenti: Iacovacci di Latina e Nana Tchato di Trento. IV Uomo: Gai di Carboni