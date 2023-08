Bentornato campionato spezzatino. Ieri la Lega Pro ha diramato il programma delle prime cinque giornate del torneo di Serie C e non sono certo mancate le sorprese, con le giornate suddivise in diversi momenti del weekend in un frazionamento figlio delle esigenze dei diritti televisivi. Per quanto riguarda il Latina c'è subito un anticipo per i nerazzurri che saranno protagonisti ad Avellino dell'esordio nel girone C. Uno dei match più attesi dalla tifoseria pontina si giocherà infatti sabato 2 settembre alle 20.45 allo stadio Partenio Lombardi. Prima giornata che sarà aperta il venerdì da Catania - Crotone e Giugliano - Sorrento. In notturna anche la prima al Francioni. Latina - Potenza si giocherà infatti domenica 10 settembre alle ore 20.45.

Terza giornata ancora tutta in serale per il Girone C. Il Latina giocherà il posticipo di lunedì 18 settembre in casa del Monterosi sempre alle 20.45. In un calendario fittissimo di appuntamenti, c'è subito il primo infrasettimanale nel primo mese di gare, figlio dello slittamento di due settimane del campionato dovuto alle solite beghe legate alle iscrizioni. Il Latina giocherà la quarta giornata alle 18.30 di giovedì al Francioni, ma non è ancora dato sapere con quale squadra visto che al girone C manca ancora un tassello. Un tassello che sarà occupato con ogni probabilità dalla Casertana. Per chiuderà il mese di settembre, si giocherà ancora di lunedì 25 alle 20.45 Giugliano - Latina. Una collocazione delle prime cinque gare dei nerazzurri che non fa sorridere certamente i tifosi viste le difficoltà di organizzare le trasferte in giorni lavorativi e in orari così scomodi.

Intanto la squadra sta lavorando ancora sulla preparazione al campionato e domani giocherà un'altra gara amichevole non ufficiale contro la Racing Ardea, società di Eccellenza nata dalle ceneri dell'Aprilia. Calcio di inizio alle 17.30 sul campo della Ex Fulgorcavi.