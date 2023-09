In modi diversi sono già dei leader di questo Latina: uno dall'alto dei suoi tre anni in nerazzurro che l'hanno portato adesso ad essere il capitano della squadra di Di Donato, l'altro con un gol che è una dichiarazione d'intenti, quello che ha spianato la strada verso la vittoria, sabato scorso, in casa dell'Avellino all'esordio stagionale. Lorenzo Di Livio e Peppe Fella sono stati oggi i protagonisti della prima conferenza stampa stagionale del Latina, in vista dell'impegno dei nerazzurri che domenica affronteranno in casa (ore 20.45) il primo match casalingo contro il Potenza.

Di Livio: "La risposta più importante che abbiamo avuto ad Avellino è arrivata dal gruppo. Sono cambiate tante pedine, ma l'identità di questa squadra non è mutata. Siamo dei combattenti, uniti e concentrati ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Sapevamo che l'Avellino ci avrebbe attaccato, avevamo preparato la partita così per com'è andata, giocando tanto sulle ripartenze. Con il Potenza sarà una partita difficile ma diversa. Vogliamo dare il massimo per vincere alla prima davanti ai nostri tifosi".

Fella: "Ad Avellino sono stato bene e sono stato sempre rispettato, nonostante sono originario di Salerno. Dispiace sia volata qualche parola di troppo. Credevo nella vittoria di Avellino, se scendi in campo così convinto facendo una prestazione di squadra, i risultati arrivano. Non abbiamo il peso di vincere, giochiamo più tranquilli. Dobbiamo essere spensierati come ad Avellino, ma anche concentrati. Come ha dimostrato Luca (Fabrizi n.d.r.) anche chi parte dalla panchina può incidere".

