Esordio in casa per il Latina con Potenza. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria di Avellino. Di Donato conferma lo stesso undici titolare sabato scorso al Partenio.

7'pt - Prima occasione del match del Potenza: cross di Laaribi dalla destra, zuccata di Caturano che Cardinali para in tuffo

9'pt - Risposta del Latina in ripartenza. Del Sole parte sulla destra, poi dà un gran filtrante in area a Fella che viene anticipato di un soffio dal marcatore

Calcio, Serie C

Latina - Potenza 0-0 [LIVE]

