1'st - Riprende il match al Francioni

44'pt - Si chiude dopo due minuti di recupero il primo tempo. Peccato per il gol preso nel finale per una ripartenza concessa al Potenza

42'pt - Gol rocambolesco del Potenza con Sbraga che da difensore si trasforma in assistman. Suo il pallone in area di rigore che rimbalza in modo strano, supera Ercolano e Rocchi e arriva a Di Grazia in area. Il bomber deve solo metterla dentro

42'pt - GOL DEL POTENZA. Pareggio dei rossoblu con Di Grazia

32'pt - Invenzione del gioiellino scuola Juve ed ex di turno che prende palla dai 25 metri, finta il passaggio orizzontale, si accentra ed esplode un sinistro radente che batte Gasparini. Un gran bel gol

32'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAA CON DEL SOLE

29'pt- Del Sole apre il campo in orizzontale per Riccardi: stop e "tiro a giro" col destro che non inquadra la porta. Ottimo Latina adesso

25'pt - Incredibile occasione mancata dal Latina. Nerazzurri ancora micidiali in ripartenza sulla destra, con Di Livio che scambia con Del Sole e poi cede a Fella. L'attaccante si presenta solo davanti a Gasparini ma col piattone mette al lato. Enorme chance sprecata

21'pt - Punizione dalla destra, Cortinovis inzucca ma la palla è alta

20'pt - Ammonito Verrengia per fallo su Fella

19'pt - Errore di Del Sole che regala la ripartenza al Potenza. Di Grazia punta Rocchi che lo ferma con autorità

9'pt - Risposta del Latina in ripartenza. Del Sole parte sulla destra, poi dà un gran filtrante in area a Fella che viene anticipato di un soffio dal marcatore

7'pt - Prima occasione del match del Potenza: cross di Laaribi dalla destra, zuccata di Caturano che Cardinali para in tuffo

1'pt - Iniziata al Francioni

Esordio in casa per il Latina con Potenza. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria di Avellino. Di Donato conferma lo stesso undici titolare sabato scorso al Partenio.

LATINA - POTENZA 1-1

Reti: 32'pt Del Sole (L), 42'pt Di Grazia (P)

LATINA 3-5-2: Cardinali; Marino, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Del Sole; Fella, Mastroianni. A disposizione: Bertini, Perseu, Biagi, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Paganini, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

POTENZA 3-5-2: Gasparini, Gyamfi, Prezioso, Sbraga, Saporiti, Volpe, Hadziosmanovic, Laaribi, Verrengia, Caturano, Di Grazia. A disposizione: Alastra, Maddaloni, Armini, Steffè, Rossetti, Porcino, Mata, Schiattarella, Hristov, Gagliardi, Candellori. Allenatore: Colombo

Arbitro: Castellone di Napoli. Assistenti. Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Fedele di Lecce. Quarto Uomo: Di Loreto