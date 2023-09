E' stato il migliore in campo nella vittoria di domenica contro il Potenza, nella magica notte del Francioni che ha consacrato il Latina in vetta alla classifica del Girone C di Lega Pro dopo due giornate. Fernando «Nando» Del Sole è il giocatore che tutti aspettavano, se non altro perché sul suo pedigree c'è un marchio importante come quello della Juventus che lo ha girato in prestito al Latina in questa stagione.

«Credo di aver raggiunto ora quella giusta maturità per diventare un giocatore - ha detto ieri il 25enne esterno originario di Napoli - Il mister mi ha chiamato in persone e mi ha spiegato cosa aveva in mente. Il progetto tecnico mi piace tantissimo e credo che qui possa crescere e cercare di fare quel salto di qualità che è sempre mancato per inesperienza e perché non sono stato bravo a capire quanto bisogno ci fosse di lavorare. Tutti mi hanno sempre detto che ho le qualità per essere determinante, ma poi bisogna dimostrarlo in campo e io voglio farlo perché ci ho sbattuto tante volte la testa, ma ora ho compreso dove poter migliorare, anche grazie a Di Donato».

