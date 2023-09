Il calcio non è una scienza esatta, tutt'altro. Imprevedibile e, per certi versi, da psicoanalisi. Come il match di ieri a Teramo, dove in casa del Monterosi Tuscia, il Latina brilla di luce propria nei primi 28' per veder vanificare poi il meritato vantaggio della prima frazione con gli "infortuni" in serie di Cardinali prima e dell'arbitro, il signor Vogliacco di Bari, dopo. Ci mette una pezza in pieno recupero Jallow, trovando modo e tempo per confermare (preciso il cross dalla sinistra di Crecco, ndr) la bontà di una panchina lunga e di qualità, ma il pareggio sta stretto, eccome, ad una squadra, quella nerazzurra, forse un troppo leziosa nel momento in cui la partita andava chiusa.

Monterosi Tuscia 2 – 2 Latina Calcio 1932

Monterosi Tuscia (4-3-3): Mastrantonio, Crescenzi, Di Paolantonio, Frediani, Ekuban, Tartaglia (83' Giordani), Fantacci (67' Verde), Piroli (68' Di Renzo A.), Sino, Palazzino (76' Cinaglia), Silipo (75' Di Francesco). A disposizione: Rigon, Costantino, Parlati, Bittante, Perrotta, Altobelli, Conti, Tolomello, Ferreri. Allenatore: Romondini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (46' Paganini), Biagi (74' Jallow), di Livio, Mastroianni (65' Fabrizi), Riccardi, Fella, De Santis, Del Sole (66' Crecco), Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo G. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell'incontro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna e Filippo Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Filippo Balducci di Empoli.

Marcatori: 14' Mastroianni (L), 50' Frediani (M), 56' Silipo (M), 93' Jaòllow (L)

Ammoniti: 42' Ercolano (L), 52' Palazzino (M), 58' Riccardi (L), 70' Mastrantonio (M)

Recuperi: 0' pt. 6' st.

Angoli: Monterosi Tuscia 5 Latina Calcio 1932 6.

Note: Spettatori 336