Finisce così, secondo pareggio consecutivo per il Latina.

47'st - Damian spara, Cardinali vola basso a deviare in angolo

45'st - In extra time il Latina prova a spingere. Angolo, testa di Mastroianni ma la difesa spazza

33'st - Il Latina si è un po' perso. La Casertana prova a spingere

28'st - Cambio Latina, dentro Del Sole, fuori Paganini

23'st - Clamorosa uscita di Venturi su contropiede del Latina. Gran palla di Di Livio per Paganini che solo davanti al portiere ospite si vede chiudere lo specchio al limite dell'area

20'st - Cambio Latina, dentro Mastroianni, fuori Biagi. Il Latina passa al 3-4-1-2

11'st - Cambio del Latina, dentro Ercolano e Fella per Crecco e Jallow

10'st - Rigore chiesto dal Latina per atterramento in area di Fabrizi. Molti dubbi, ma l'arbitro fa proseguire

7'st - Grande parata di Cardinali su errore in rinvio di De Santic che regala la palla a Soprano: botta da fuori e bel riflesso del portiere pontino

6'st - La Casertana spinge davvero in questo avvio. Affondo a sinistra, con la palla che sfila pericolosamente in area, messo in angolo

5'st - Angolo della Casertana. Svetta Celiento che mette fuori

1'st - Buco incredibile subito in avvio. Ciliento affonda a destra e spara. Cardinali deve volare con la mano di richiamo togliendo un pallone destinato all'incrocio dei pali

46'pt - Ripartenza della Casertana che porta palla a destra dove Casoli prova un cross basso in area: velo di Tavernelli, buco di De Santis e gol sotto l'incrocio dei pali di Curcio

46'pt - Nell'ultimo sospiro di primo tempo segna la Casertana con Curcio.

45'pt - Un minuto di recupero

33'pt - Gran palla di Jallow in area, sponda di Di Livio per Fabrizi che davanti alla porta sbaglia clamorosamente il 2-0

28'pt - Paganini ha fatto tutto bene sfruttando il clamoroso buco di Fabbri su palla dal centrocampo. L'esterno nerazzurro ha superato l'uscita bassa di Venturi, poi ha eluso con il tacco l'intervento di Sciacca che lo ha messo giù in area di rigore provocando il rigore segnato da Fabrizi. Terzo gol stagionale per lui

28'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LATINAAA IL FALCOOOOOO FABRIZI DAL DISCHETTO NON SBAGLIA

28'pt - Rigore per il Latina. Paganini atterrato da Sciacca. Solo ammonito, c'era il rosso

20'pt - Primo lampo della Casertana. Tavernelli scappa via, lascia sul posto De Santis, entra in area dal lato sinistro e mette al centro. Respinge Rocchi

17'pt - Ancora enorme occasione. Corner corto di Paganini, Fabrizi spizza di testa e la palla sibila nei pressi della linea di porta

13'pt - Schema su calcio di punizione: Riccardi prova a sorprendere Ventruri che si distende e mette in calcio d'angolo. Su corner, Pagnini svetta più in alto di tutti: la palla sorvola la traversa di un soffio

8'pt - Ottimo break del Latina, palla a Fabrizi che divora una situazione di tre contro tre incaponendosi con il pallone tra i piedi

3'pt - Incursione di Jallow fermato da due difensori. Buona cornice di pubblico al Francioni

Al Francioni la quarta giornata di campionato. Un Latina imbattuto ospita la Casertana. Di Donato cambia tutto l'attacco con Jallow e Fabrizi dal primo minuto. Sui lati spazio a Paganini e Crecco che avevano finito la gara di Teramo pareggiata 2-2 con il Monterosi.

LATINA - CASERTANA 1-1 29'pt rig. Fabrizi; 46'pt Curcio

LATINA 3-5-2: Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Biagi, Riccardi, Crecco; Jallow, Fabrizi. A disposizione: Vona, Bertini, Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Mastroianni, Fella, Serbouti, Gallo, Del Sole, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato.

CASERTANA 4-3-3: Venturi; Fabbri, Celiento, Sciacca, Paglino; Toscano, Proietti, Damian; Tavernelli, Curcio, Casoli. A disp.: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Del Prete, Taurino, Turchetta, Anastasio, Cadili. All.: Cangelosi.

Arbitro: Pezzopane (L'Aquila) Assistenti: Marchese (Pavia) e Laghezza (Mestre)

Quarto Ufficiale: : Maccarini (Arezzo)