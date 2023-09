Nella formazione ufficiale c'è l'esordio stagionale di Serbouti in difesa. Confermato il centrocampo di giovedì tranne Ercolano al posto di Crecco sull'esterno. Davanti torna la coppia Mastroianni - Fella.

Quinta di campionato, il Latina vuole tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi con l'obiettivo di riprendersi la vetta del girone C in casa del Giugliano dell'ex Di Napoli. Calcio di inizio e live testuale dalle ore 20.45

Calcio, Serie C

Calcio, Serie C Giugliano - Latina [DIRETTA] I nerazzurri vogliono vincere dopo due pareggi consecutivi. Le novità di Di Donato nella formazione ufficiale

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli