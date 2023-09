Finisce così a Giugliano. Il Latina soffre oltre il dovuto dopo essere rimasto in superiorità numerica. La chiudono Fabrizi e Fella. I nerazzurri sono primi in classifica dopo cinque giornate, da soli lassù insieme alla Juve Stabia

43'st - Il Latina affonda a sinistra. Crecco per Paganini, palla a Fella che si gira e segna in fotocopia al gol di Fabrizi

43'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DEL LATINA CON FELLAAAAAAAAAAAA!!!

39'st - La chiude il "Falcooo". Assist di Paganini, Fabrizi si gira in area di rigore, elude un difensore e poi batte finalmente Baldi per il 2-0

39'st - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DEL LATINA CON FABRIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

38'st - Spreco assurdo del Latina con Fella e Fabrizi che da soli davanti a Baldi non riescono a segnare

37'st - Incredibile la caparbietà del Giugliano che non sembra accusare della doppia inferiorità. Il Latina non trova spazi

31'st - Cambi Latina. Dentro Cittadino e Fabrizi per Biagi e Mastroianni

30'st - Ammonito De Santis

22'st - Dentro anche Crecco per l'ammonito Del Sole

22'st - Dentro De Santis, fuori Serbouti

14'st - Prima occasione del Latina in doppia superiorità. Fella si presenta solo davanti a Baldi che di piede respinge il suo destro scoccato da pochi passi dentro l'area di rigore

8'st - Tra le proteste generali arriva un altro cartellino ROSSO per il Giugliano. Berardocco è stato allontanato dal campo. Il Giugliano è in nove contro undici

7'st - ESPULSO Salvemini con un rosso diretto per un'entrataccia su Biagi che poi atterra con un colpo che l'arbitro non può non vedere

6'st - Da rivedere un contatto in area di rigore. Intervento su Ercolano su assist di Fella: l'arbitro fa continuare

2'st - Pronti via, ammonito Serbouti per un intervento durissimo su Salvemini, appena entrato

46'pt - Finisce con il Latina in vantaggio il primo tempo di Giugliano

37'pt - Spunto di Di Dio sulla destra, bel cross per Bernardotto che di testa spizza ma non prende lo specchio della porta

31'pt - Pericolo per il Latina. Berardocco disegna su punizione per Zullo che sul secondo palo non è bravo come Rocchi: piatto che finisce sul fondo ma enorme occasione per il pareggio del Giugliano

28'pt - Paganini conquista un calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra. Del Sole disegna una parabola perfetta per l'inserimento, altrettanto perfetto, di Rocchi che in spaccata con il piattone destro la mette alle spalle di Baldi

28'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL LATINA CON ROCCHIIIIIII

25'pt - Tegola per il Latina, Riccardi costretto a uscire per infortunio, entra Del Sole. Paganini accentrato sulla linea mediana

20'pt - Prova dalla distanza Riccardi, tiro murato da un difensore. Poco prima cross di Cortinovis, Ercolano arriva ma il suo piatto è debole, facile preda di Baldi

9'pt - Sostanziale equilibrio in questo avvio di gara a Giugliano

Quinta di campionato, il Latina vuole tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi con l'obiettivo di riprendersi la vetta del girone C in casa del Giugliano dell'ex Di Napoli. Calcio di inizio e live testuale dalle ore 20.45

Nella formazione ufficiale c'è l'esordio stagionale di Serbouti in difesa. Confermato il centrocampo di giovedì tranne Ercolano al posto di Crecco sull'esterno. Davanti torna la coppia Mastroianni - Fella.

GIUGLIANO - LATINA 0-3 28'pt Rocchi, 39'ST Fabrizi

GIUGLIANO: Baldi, Berman, Bernardotto, Oyewalw, Zullo, Gladestony, Bernardocco, Caldore, Rondinella, Sorrentino, Di Dio. Allenatore: Di Napoli. A disposizione: Russo, Manrrique, Yabre, Scognamiglio, Salvemini, Grasso, Vigiatzis, Labriola, De Sena, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Oviszach, Stabile

LATINA: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti; Ercolano, Di Livio, Biagi, Ricciardi, Paganini; Fella, Mastroianni. Allenatore: Di Donato. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Cittadino, De Santis, Jallow, Gallo, Crecco, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo.

Arbitro: Baratta di Rossano. Ass.: Moroni di Treviglio e Pilleri di Cagliari. IV Uomo: Tropiano di Bari

Ammoniti: Gladestony, Del Sole, Serbouti. Espulsi Berardotto e Salvemini