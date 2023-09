Il primo posto in classifica è il giusto premio per quello che il Latina saputo far vedere finora. Ma Gabriele Rocchi vuole rimanere con i piedi per terra. Il difensore del Latina ha parlato oggi in conferenza stampa: «L'obiettivo è quello di migliorarci e giocare alla pari con tutte le squadre. Inutile per noi fare voli pindarici, perché sarebbe un errore visto il blasone di alcune nostre avversarie e il grande equilibrio che sta emergendo. Quel che posso dire è che vedo dal primo giorno un gruppo forte e sano, che ha voglia di fare bene, un gruppo di ragazzi che ascolta, apprende e segue l'allenatore mettendo in campo tutto quel che ha. Stiamo vivendo con entusiasmo il momento, ma già abbiamo resettato il successo con il Giugliano e pensiamo alla partita di sabato con il Brindisi».

Da difensore a bomber, lunedì sera è stato lui ad aprire le danze a Giugliano: «Nando (Del Sole ndr) mi ha dato una gran palla: io ho battezzato forte quella zona, è uno schema che proviamo. Poi siamo stati bravi a farli sfogare e a segnare nel momento giusto». Ora il Brindisi: "Testa solo a questa partita (si gioca sabato alle 16.15 al Francioni). Vogliamo il grande pubblico a sostenerci perché i nostri tifosi sono fondamentali".