Finisce al Francioni, prima sconfitta stagionale per il Latina che capitola con il Brindisi.

45'st - Ammonito Fella. Sono cinque i minuti di recupero al Francioni

41'st - Occasione buona per Fabrizi, bravo a girarsi in area. Altrettanto bravo Saio a fare muro col corpo

38'st - Girata di Mastroianni: palla alta

33'st - Bellissima iniziativa di Polletta che fa fuori due uomini, arriva al limite e disegna una bella parabola sul secondo palo su cui però Fabrizi arriva in ritardo

29'st- Rocchi si è infortunato ma resta stoicamente in campo. Il Latina ha finito i cambi

24'st - Botta di Rocchi su punizione dal limite. Forza ma zero precisione

23'st - Fuori Ercolano, dentro Mastroianni. Il Latina le prova tutte

19'pt - Moretti stop di tacco a seguire e poi destro: para Cardinali

15'st - Cambio Latina: fuori Del Sole, dentro Polletta

13'st - Enorme occasione per il Brindisi. Nicolao affonda a sinistra, Fall lascia passare e la palla danza sulla linea della porta che era rimasta vuota

5'st - Si copre Danucci con l'ingresso in campo di Lombari e Cancelli per Bunino e Ceesay. Il Latina è passato ad un offensivo 4-2-4

1'st - Subito tre cambi per il Latina: dentro Biagi, Fabrizi e Crecco per Serbouti, Cittadino e Jallow

47'pt - Finisce il primo tempo. Un Latina che si è smarrito in due minuti ora si vede costretto ad inseguire

45'pt - Un minuto di recupero

42'pt - Ammonito Malaccari per fallo su Fella

38'pt - Un gol bellissimo di Albertini che aggancia in area su ennesimo cross di Costa (stavolta a sinistra), mette giù con sinistro, fa fuori un Ercolano immobile e mette dentro di destro nell'angolino. Il Latina è spaesato

38'pt - GOL BRINDISI CON ALBERTINI

35'pt - Ammonito Cittadino

33'pt - Reazione veemente del Latina che si presenta due volte in area di rigore. Si salva la difesa brindisina

31'pt - Immediata reazione del Latina. Del Sole riceve a destra, rientra sul sinistro e spara sotto la traversa. Saio vola ancora a mettere in angolo

29'pt - Ancora un cross dalla destra fa male al Latina. Costa al centro per Bizzotto che era rimasto in area dopo un angolo. Serbouti se lo dimentica e il difensore biancoazzurro mette dentro ancora di testa

29'pt - GOL BRINDISI CON BIZZOTTO

28'pt - Ancora Brindisi. Cross dalla destra, torre di Fall per nessuno in area. Spazza la difesa pontina

26'pt - Bunino salta su Cortinovis, dimenticato dalla difesa nerazzurra. Un gol evitabile di testa per lui che non è un gigante. Incornata arrivata su cross direttamente da punizione dalla trequarti calciata da Costa

26'pt - GOL BRINDISI con Bunino

22'pt - Tiro di Fall da 25 metri: palla altissima

13'pt - Che azione del Latina. In due passaggi i nerazzurri aprono il campo da destra a sinistra: Paganini dà un'occhiata e prova un tiro perfetto sotto l'incrocio. Miracolo di Saio che vola e la mette in angolo

9'pt - Che chiusura di Rocchi! Tempismo perfetto in area a fermare una imbucata pericolosissima di Bunino

6'pt - Angolo di Cittadino corto per Del Sole, due passi e cross basso di sinistro radente, Jallow lascia passare e manda tutti al bar. Paganini irrompe alle sue spalle e di piatto deve solo metterla dentro

6'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LATINAAAAAAAAA CON PAGANINIIIIIIIIIIIIIIII

5'pt - Cross dalla sinistra di Ercolano: Jallow anticipato sul secondo palo

2'pt - Il Brindisi buca a destra. Bunino punta Rocchi e poi trova il destro: para Cardinali nell'angolino basso a destra

1'pt - Si parte al Francioni con le novità Cittadino a dettare i tempi della manovra e Jallow dal primo minuto in avanti con Fella. In difesa Serbouti a destra come braccetto insieme a Rocchi e Cortinovis davanti a Cardinali. Paganini è la mezzala in sostituzione di Riccardi, infortunato

LATINA - BRINDISI 1-3 6'pt Paganini, 26'pt Bunino; 29'pt Bizzotto; 38'pt Albertini

LATINA 3-5-2: Cardinali; Serbouti, Rocchi, Cortinovis; Del Sole, Di Livio, Cittadino, Paganini, Ercolano; Fella, Jallow. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Biagi, Mastroianni, De Santis, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

BRINDISI 4-3-3: Saio, Ceesay, Albertini, Bunino, Bizzotto, Valenti, Fall, Malaccari, Cappelletti, Nicolao, Costa. A disposizione: Albertazzi, Vona, Monti, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, Golfo, De Angelis, Golfo, De Feo, Galano, Ganz. Allenatore: Danucci

Arbitro. Mirabella di Napoli. Assistenti: Barberis di Collegno e Tesi di Lucca. Quarto uomo: Gallo di Castellammare di Stabia