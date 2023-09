2'pt - Il Brindisi buca a destra. Bunino punta Rocchi e poi trova il destro: para Cardinali nell'angolino basso a destra

1'pt - Si parte al Francioni con le novità Cittadino a dettare i tempi della manovra e Jallow dal primo minuto in avanti con Fella. In difesa Serbouti a destra come braccetto insieme a Rocchi e Cortinovis davanti a Cardinali. Paganini è la mezzala in sostituzione di Riccardi, infortunato

LATINA - BRINDISI 0-0

LATINA 3-5-2: Cardinali; Serbouti, Rocchi, Cortinovis; Del Sole, Di Livio, Cittadino, Paganini, Ercolano; Fella, Jallow. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Biagi, Mastroianni, De Santis, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

BRINDISI 4-3-3: Saio, Ceesay, Albertini, Bunino, Bizzotto, Valenti, Fall, Malaccari, Cappelletti, Nicolao, Costa. A disposizione: Albertazzi, Vona, Monti, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, Golfo, De Angelis, Golfo, De Feo, Galano, Ganz. Allenatore: Danucci

Arbitro. Mirabella di Napoli. Assistenti: Barberis di Collegno e Tesi di Lucca. Quarto uomo: Gallo di Castellammare di Stabia