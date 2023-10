Andrà in scena questa sera il primo turno di Coppa Italia di Lega Pro. Al Francioni, alle ore 20.45 si gioca Latina-Casertana atto secondo, tredici giorni dopo la sfida di campionato dello scorso 21 settembre, terminata 1-1.

«È una competizione da rispettare, ci teniamo ad andare avanti anche perché offre la possibilità ai ragazzi che stanno giocando meno di mettersi in mostra - ha tenuto a precisare il tecnico Di Donato attraverso i canali social della società nerazzurra - Non dobbiamo perdere l'entusiasmo dopo la sconfitta con il Brindisi, è stata l'ennesima dimostrazione della difficoltà del nostro campionato, non serve abbattersi, ma dobbiamo subito rialzare la testa, capire cosa non è andato, ma sempre a testa alta perché abbiamo avuto un ottimo avvio di campionato e gli incidenti di percorso servono per crescere. Domani (oggi, ndr) - ha proseguito il mister - spazio quindi ai ragazzi che hanno giocato meno, ma con la voglia di andare avanti. Abbiamo preparato la partita come sempre con meticolosità, cercando di sfruttare i punti deboli della squadra avversaria. Abbiamo una rosa omogenea e chi andrà in campo darà il 100%».