Lega Pro Latina - Casertana 0-0 [DIRETTA] Primo turno di Coppa Italia di Serie C per il Latina che nel giro di tredici giorni riceve per la seconda volta la Casertana in casa

Gianpiero Terenzi 04/10/2023 20:32 letto 3 volte

15'pt - Botta di Matese dalla distanza. Bella parata di Bertini. Sull'angolo successivo si inserisce Gigliofiorito che si gira in area ma spedisce alto 9'pt - Cross di De Santis (capitano per questa sera), testa di Jallow che esce sopra la traversa 2'pt - Latina con un inedito 4-4-2 in campo. De SAntis e Crecco gli esterni bassi 1'pt - Inizia il match del Francioni Pochissimi tifosi allo stadio Francioni per il primo turno di Coppa Italia tra Latina e Casertana. Ampio turn-over per entrambi gli allenatori. LATINA - CASERTANA 0-0 LATINA: Bertini; De Santis, Marino, Di Renzo; Polletta, Perseu, Cittadino, Crecco, Gallo; Jallow, Fabrizi. A disposizione: Cardinali, Vona, Ercolano, Biagi, Di Livio, Mastroianni, Fella, Serbouti, Del Sole, Rocchi, Cortinovis, Paganini. Allenatore: Di Donato CASERTANA: Marfella, Matese, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Gigliofiorito, De Falco, Lusciano, Monaco, Cadili. A disposizione: Trematerra, Aceti, Ascione, Valentino, Benincasa, De Rosa, Berardinelli, Di Nuzzo, Coppola, Rispoli, Savastano. Allenatore: Cangelosi Arbitro: Restaldo di Ivrea. Assistenti: Andreano di Foggia e Capriuolo di Bari. IV Ufficiale: Marchetti di L'Aquila

