Lega Pro Latina - Casertana 1-0: nerazzurri al secondo turno di Coppa Italia Primo turno di Coppa Italia di Serie C per il Latina che nel giro di tredici giorni riceve per la seconda volta la Casertana in casa

Gianpiero Terenzi 04/10/2023 20:32 letto 3 volte

45'st - Quattro minuti di recupero al Francioni 39'st - Del Sole, si accentra, si porta la palla sul sinistro e spara: blocca agevolmente Marfella 37'st - Gran numero di Fella che mette giù una palla difficilissima, si gira in area e spara: palla sull'esterno della rete 30'st - Fuori Polletta tra gli applausi, dentro Fella. 20'st - Doppio cambio: fuori Perseu e Jallow, dentro Paganini e Mastroianni 17'st - Serbouti su cross di Cittadino dopo l'ennesimo calcio d'angolo (tredicesimo) mette dentro di testa dopo un paio di deviazioni in area 17'st - GOOOOOLLL LATINA CON SERBOUTI 10'st - Sponda di Jallow, girata di Fabrizi. In mischia si salva la Casertana 8'st - Fabrizi riceve in area, si gira e segna. Ma la rete è annullata ancora per fuorigioco 3'st - Cross di Polletta, testa di Fabrizi parato da Marfella 1'st - Fuori Crecco, dentro Del Sole. Dentro anche Serbouti, fuori De Santis Finisce senza gol il primo tempo del Francioni 46'pt - Volata di Gallo a sinistra, zuccata di Jallow senza forza . Poi la difesa si rifugia in angolo 45'pt - Cittadino su punizione sfiora l'incrocio dei pali 39'pt - Altra enorme occasione della Casertana. Taurino fa fuori un uomo e spara: vola Bertini che fa un'altra grande parata 34'pt - Occasionissima per Galletta che prova lo scavetto davanti a Bertini che gli nega un gol già fatto 33'pt - Tiro di Polletta deviato in angolo. Sugli sviluppi Fabrizi mette dentro ma era finito in fuorigioco 29'pt - Cross basso di Polletta per Fabrizi che alza sopra la traversa il suo sinistro 28'pt - Angolo di Cittadino, svetta Fabrizi che di testa schiaccia di poco al lato 25'pt - Ancora buon affondo di De Santis. La difesa della Casertana respinge. Al Francioni ci sono 656 spettatori di cui 26 ospiti 15'pt - Botta di Matese dalla distanza. Bella parata di Bertini. Sull'angolo successivo si inserisce Gigliofiorito che si gira in area ma spedisce alto 9'pt - Cross di De Santis (capitano per questa sera), testa di Jallow che esce sopra la traversa 2'pt - Latina con un inedito 4-4-2 in campo. De SAntis e Crecco gli esterni bassi 1'pt - Inizia il match del Francioni Pochissimi tifosi allo stadio Francioni per il primo turno di Coppa Italia tra Latina e Casertana. Ampio turn-over per entrambi gli allenatori. LATINA - CASERTANA 1-0 17'st Serbouti LATINA: Bertini; De Santis, Marino, Di Renzo; Polletta, Perseu, Cittadino, Crecco, Gallo; Jallow, Fabrizi. A disposizione: Cardinali, Vona, Ercolano, Biagi, Di Livio, Mastroianni, Fella, Serbouti, Del Sole, Rocchi, Cortinovis, Paganini. Allenatore: Di Donato CASERTANA: Marfella, Matese, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Gigliofiorito, De Falco, Lusciano, Monaco, Cadili. A disposizione: Trematerra, Aceti, Ascione, Valentino, Benincasa, De Rosa, Berardinelli, Di Nuzzo, Coppola, Rispoli, Savastano. Allenatore: Cangelosi Arbitro: Restaldo di Ivrea. Assistenti: Andreano di Foggia e Capriuolo di Bari. IV Ufficiale: Marchetti di L'Aquila

