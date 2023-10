Il Latina spaventa il Catania, giocano da grande squadra in formato trasferta in un tempio del calcio come il Massimino e dopo essere andati in vantaggio con Mastroianni e aver meritato il raddoppio (palo clamoroso di Fella) domando il campo per più di un'ora, subiscono il ritorno dei siciliani che fanno pari con l'uomo più temuto, il grande ex "Mino Chiricò", che con una magia regala ai catanesi un punto insperato in quello che è stato forse l'unico vero affondo della partita di rossoazzurri che nel finale rischiano addirittura di vincere se non fosse per il miracolo di Cardinali che con l'aiuto della traversa dice di no a Bouah. Resta però una gran bella risposta del Latina a chi aveva dubitato del valore dei nerazzurri dopo la prima sconfitta in campionato arrivata domenica scorsa al Francioni col Brindisi. Ko cancellato prima dal successo di Coppa di mercoledì sera e poi con l'ottima prova corale offerta oggi. Latina che resta nei piani alti (sempre più bagarre lassù) e che resta imbattuto fuori casa in campionato.

Catania FC 1 – 1 Latina Calcio 1932

Catania FC (4-3-3): Bethers, Castellini (59' Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta, Zammarini (87' Zanellato), Quaini (72' Ladinetti), Rocca (59' Deli), Chiricò, Di Carmine, Marsura (87' Sarao). A disposizione: Albertoni, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Tabbiani.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (86' Serbouti), Biagi (86' Perseu), di Livio (66' Cittadino), Mastroianni (77' Jallow), Fella, De Santis (86' Di Renzo), Crecco, Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Bertini, Cittadino, Marino, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell'incontro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Ayoub El Filali di Alessandria.

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

Marcatori: 18' Mastroianni (L), 73' Chiricò (C),

Ammoniti: 24' Rocca (C), 25' Di Livio (L), 52' Cortinovis (L), 63' Bouah (C), 81' De Santis (L)

Recuperi: 2' pt. 6' st.

Angoli: Catania FC 8 Latina Calcio 1932 1.

Note: 16812 Spettatori