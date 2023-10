Un piacevole fuori programma ha caratterizzato il cammino del Latina verso la nona giornata di campionato contro il Monopoli. La squadra guidata dal presidente Antonio Terracciano e da mister Daniele Di Donato è stata ricevuta nell'aula consiliare del Comune di Latina, dal sindaco, Matilde Celentano e dall'assessore allo Sport Andrea Chiarato. Un momento per far sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale alla squadra che per il terzo anno consecutivo sta rappresentando i colori del capoluogo nel calcio professionistico di Serie C, tra l'altro con buoni risultati, come hanno sottolineato il sindaco Celentano e l'assessore Chiarato: «Ho voluto fortemente questo incontro con chi indossa i colori della nostra città, quello di cui essere sempre orgogliosi - ha commentato il sindaco Celentano - Ospitiamo una squadra terza in classifica, a due soli punti dalla prima. Che questo momento d'incontro sia d'incoraggiamento da parte di tutta l'amministrazione, che sarà vicina alla società e della squadra, anche nell'ottica impiantistica».



Anche il presidente Terracciano ha preso parola in sala consiliare esaltando l'armonia e la serenità del gruppo, che porta a conquistare risultati umani e sportivi di livello per tutti. All'incontro erano presenti anche il consigliere comunale Enzo De Amicis e il delegato del sindaco ai grandi eventi sportivi Alessandro Marfisi. Al termine dell'incontro il sindaco ha donato una targa a nome della città di Latina al presidente Terracciano.

Intanto sul campo prosegue la preparazione ad una sfida facile, ma solo sulla carta. Il Monopoli è penultimo in classifica con un punto di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi, ma non è certo squadra da poter prendere sotto gamba. Il match con il Brindisi insegna che questo è un campionato in cui, come spesso ha detto lo stesso Di Donato, puoi vincere o perdere con chiunque.