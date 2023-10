Finisce con un po' di pathos nel finale che farà arrabbiare Di Donato. Ma il Latina ha dominato e porta a casa un successo che vale il secondo posto e il -3 dalla Juve Stabia capolista

46'st - Incredibile al Francioni GOL DEL MONOPOLI ANCORA CON STARITA

41'st - Grande occasione per Fabrizi: miracolo di Perina. Esce Di Livio: standing ovation per il capitano nerazzurro. Entra il giovane Polletta

40'st - Dal dischetto segna Starita

39'st - Rigore per il Monopoli. L'ex Peschetola è bravissimo a controllare in area di rigore e farsi atterrare da Ercolano

35'st - Jallow fa tutto da solo, scappa via sulla sinistra e spara con il destro. Palla fuori

30'st- Rete annullata a Cargnelutti per fuorigioco

25'st - Escono Fella e Cittadino: dentro Jallow e Biagi

24'st - Ammonito Di Renzo per il Latina

13'st - Sono tutti per i due "Nando" gli applausi del Francioni. Fuori Del Sole e Mastroianni, dentro Ercolano e Fabrizi

8'st - Entrata dura di De Santis su Di Livio: ammonito

6'st - Enorme occasione in ripartenza sprecata dal Latina. Del Sole non riesce a dare una palla facile a Fella

3'st - Bella incursione di Fella che va via a un uomo: destro alto

1'st - Subito tre cambi per il Monopoli. Dentro Riccardi, Cristallo e De Santis, fuori Borello, Viteritti e Santaniello

46'pt - Latina in vantaggio nel primo tempo

45'pt - Un minuto di recupero al Francioni nel primo tempo

40'pt - Ammonito Iaccarino per fallo su Paganini

34'pt - Altra rete bellissima, direttamente su calcio di punizione dai 20 metri. Il numero 8 di casa disegna una parabola imprendibile sotto l'incrocio dei pali

34'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DI CITTADINOOOOO

28'pt - Una rete pazzesca del numero 28 del Latina: prende palla sull'out di destra punta Ferrini e poi salta secco D'Agostino, dal vertice dell'area disegna un tiro a giro con il sinistro che si insacca nell'angolo.

28'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL INCREDIBILEEEEE DI NANDO DEL SOLEEEEEEEE

23'pt - Accelerata improvvisa di Di Livio che fa fuori due uomini e pennella al centro. Il bomber nerazzurro si piazza in mezzo ai due centrali e di testa sfiora infilando nell'angolino. Un gran bel gol

23'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DEL LATINAAAAAAAAAAA CON MASTROIANNIIII

21'pt - Ancora a sinistra irrompe il Monopoli. Cortinovis spazza l'area di rigore con autorità

17'pt - Latina che prova a venir fuori. Bella azione in orizzontale che libera Crecco sulla sinistra. Tiro con il destro con la palla che non esce di molto

14'pt - Altro grosso rischio per il Latina. Palla a Borello che in area addomestica il pallone, supera Cortinovis con un sombrero e poi cede a Starita che da pochi passi in area di rigore spara con il destro alle stelle

8'pt - Ancora D'Agostino irrompe a sinistra, rientra sul destro: blocca agevolmente Cardinali

4'pt - Pericolosissima incursione a sinistra di D'Agostino che su palla filtrante elude il fuorigioco, Cardinali non esce ma fortunatamente l'esterno del Mopoli non trova compagni in area di rigore.

1'pt - Iniziata al Francioni, subito in Latina in pressione offensiva

Il Latina ospita il Monopoli per l'ottava di campionato. I nerazzurri devono dimenticare la sconfitta nell'ultima uscita interna con il Brindisi. Novità in formazione Di Renzo in difesa e Cittadino in mezzo al campo

LATINA - MONOPOLI 3-1 23'pt Mastroianni, 28'pt Del Sole, 34'pt Cittadino, 40'st e 46'st rig. Starita

LATINA 3-5-2: Cardinali; Di Renzo, Rocchi, Cortinovis; Del Sole, Di Livio, Cittadino, Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni. A disposizione: Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Biagi, De Santis, Marino, Serbouti, Jallow, Gallo, Fabrizi, Polletta. Allenatore: Di Donato

MONOPOLI 4-2-3-1: Perina; Fornasier, Iaccarino, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo, Viteritti; Borello, Starita, D'Agostino; Santaniello. A disp. Alloj, Botis, Dibenedetto, Angileri, De Santis, Cristallo, Mazzotta, Hamlili, Mazzotta, Riccardi, Peschetola, Spalluto. Allenatore: Tomei

Arbitro: De Angeli di Milano