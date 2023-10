40'pt - Ammonito Crecco

37'pt - Gol divorato da Malcore che su angolo aggancia tutto solo sul secondo palo, mette giù e poi sparacchia il destro a pochi centimetri dal palo

36'pt - Il Cerignola ha alzato il ritmo e affonda dappertutto. Capomaggio prova dalla distanza, murato da Cortinovis

35'pt - Problemi per Mastroianni. Dentro Fabrizi al suo posto

30'pt - Cross di Russo, ancora da sinistra. Palla in area e decisiva chiusura di Marino

26'pt - Il Latina soffre. A sinistra affonda il Cerignola. D'Andrea si presenta in area, Cardinali si supera con il riflesso

23'pt - Clamorosa ripartenza dell'Audace che trova il Latina completamente scoperto dopo un angolo battuto dai nerazzurri. Duello in velocità tutto fisico tra Di Livio e D'Ausilio col secondo che vince, arriva in area di rigore e con il destro batte in diagonale Cardinali

23'pt - GOL CERIGNOLA CON D'AUSILIO

21'pt - Sulla ripartenza immediata risposta del Latina: Mastroianni appoggia per Paganini che non ci pensa due volte e con il sinistro chiama Krapikas alla parata

21'pt - Una chiusura che vale un gol. Crecco chiude su Tascone che era pronto a colpire in area piccola su assistenza di Capomaggio

13'pt - Fallo tattico di Cittadino che ferma Malcore e prende un giallo pesante

10'pt - Occasionissima per il Latina: angolo di Cittadino, Cortinovis si avvita sul primo palo di testa. La palla finisce sull'esterno della rete

5'pt - Occasione Latina, Fella sta per colpire in area piccola di testa, ma l'arbitro fischia. Si salva Krapikas che non era uscito dai pali

Cerignola- Latina 1-0 23'pt D'Ausilio

Cerignola 4-3-1-2

Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D'Ausilio; Malcore, D'Andrea A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Prati, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Carnevale, Neglia Allenatore: Ivan Tisci

Latina 3-5-2

Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Paganini, Crecco; Fella, Mastroianni. A disposizione: Bertini, Perseu, Biagi, Riccardi, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino. Assistenti Croce di Nocera Inferiore e Sicuriello di Seregno. Quarto Ufficiale: : Pascuccio di Ariano Irpino